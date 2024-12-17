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Допинг

Сегодня, 16:28

Колосков считает, что Мудрик не понесет строгого наказания из-за допинга

Руслан Минаев
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о положительном допинг-тесте форварда «Челси» Михаила Мудрика.

«Я не думаю, что он приносит много проблем своей команде, хотя история неприятная. При этом я не думаю, что его реально будет кто-то строго наказывать. Он парень молодой, раньше проблем с допингом не имел, так что долго вне игры находиться он не будет. К тому же мы пока не знаем, что у него там нашли», — цитирует Колоскова ТАСС.

Михаил Мудрик отрицает употребление допинга. Мудрик отстранен от игр за «Челси» из-за положительной допинг-пробы. Он уверяет, что ничего не принимал

О положительном допинг-тесте 23-летнего футболиста стало известно 17 декабря. В его допинг-пробе «А» было найдено запрещенное вещество. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы «B». Если вторая проба окажется положительной, то футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Источник: ТАСС
Михаил Мудрик
Футбол
Вячеслав Колосков
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