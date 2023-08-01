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Колвилл обратился к фанатам «Брайтона»: «Я никогда не забуду, как вы поддерживали меня»

Мария Гусева
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Защитник «Челси» Леви Колвилл обратился к болельщикам «Брайтона», за который выступал на правах аренды в прошедшем сезоне.

«Спасибо болельщикам, которые всегда поддерживали меня! — цитирует Goal Колвилла. — С тех пор, как я оказался в «Брайтоне», ваша постоянная поддержка позволила мне чувствовать себя комфортно, играть так, как я хотел, и не бояться совершать ошибки. Вы дали мне возможность сиять и показать свои способности в лучшей лиге мира. Я никогда не забуду, как вы поддерживали меня. Наконец, Роберто Де Дзерби (главный тренер «Брайтона». — Прим. «СЭ»), вы бросали мне вызов каждый день! Вы заставили меня думать и смотреть на футбол по-другому. Не хватит слов, чтобы отблагодарить вас в достаточной мере. Еще раз спасибо».

В прошедшем сезоне 20-летний Колвилл сыграл 24 матча за «Брайтон» во всех турнирах, отдал 3 голевые передачи, и помог «чайкам» завоевать путевку в Лигу Европы.

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