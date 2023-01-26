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Сегодня, 17:19

Колыванов — о переходе Хайкина в «Бристоль»: «Захотел попробовать себя в более колоритном чемпионате»

Мария Гусева
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Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал переход российского вратаря Никиты Хайкина в английский «Бристоль Сити», выступающий в чемпионшипе.

«Главное, чтобы он играл, — цитирует «Газета.Ru» Колыванова. — Если его все устраивает, то все нормально. Хайкин — хороший вратарь, выступал в Лиге чемпионов. Будет спасать новую команду от вылета из чемпионшипа. У него вся карьера впереди, он достаточно молод. Захотел попробовать себя в более колоритном чемпионате».

27-летний футболист заключил с «Бристолем» контракт до конца текущего сезона.

В нынешнем сезоне Хайкин провел 27 матчей за норвежский «Буде-Глимт» в чемпионате страны. Голкипер покинул клуб 1 января в связи с истечением срока контракта.

Источник: Газета.Ru
Игорь Колыванов
Никита Хайкин
Футбол
Бристоль Сити
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