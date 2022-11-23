Компани — о Роналду: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани прокомментировал уход нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, в итоге проиграют все, кроме, пожалуй, главного тренера «Манчестер Юнайтед». Подписал ли бы его в «Бернли»? Нам нужны игроки, которые умеют бегать!» — цитирует BBC Компани.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.