Компани — о выходе «Бернли» в АПЛ: «Не ожидали, что это произойдет так быстро»

Главный тренер «Бернли» Венсан Компани прокомментировал выход своей команды в АПЛ.

«Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Сейчас время Пасхи, осталось семь игр, а мы уже празднуем. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Иногда чем быстрее, тем лучше. Это было нелегко. Таких дней, как сегодняшний, бывает больше, чем вы думаете, но мы нашли способ победить, и он не был простым. Мы хорошо проводим концовки в этом сезоне. Есть вера в команду, мы знаем, что можем стать еще сильнее, и у нас захватывающее будущее», — приводит слова Компани Sky Sports.

«Бернли», которым руководит Венсан Компани, набрал 87 очков и за семь игр до конца сезона-2022/23 чемпионшипа стал недосягаемым для соперников. Команда лидирует с отрывом в 11 очков.

«Бернли» вернется в АПЛ спустя год после вылета в чемпионшип.