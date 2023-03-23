0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:44

Компани претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма» в случае ухода Конте

Виталий Косик
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Тоттенхэм» планирует пригласить экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани на пост главного тренера в случае ухода Антонио Конте со своего поста, сообщает The Guardian.

Сообщалось, что итальянский специалист будет уволен в течении этой недели после критики в адрес футболистов клуба.

Ранее «шпоры» также рассматривали варианты с возращением Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 по 2019 год.

На данный момент 36-летний Компани является главным тренером «Бернли».

Его команда возглавляет турнирную таблице чемпионшипа, набрав 83 очка за 37 матчей.

Антонио Конте
Венсан Компани
Футбол
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборную России в 4 утра разбудили допинг-офицеры. Так можно?
Организаторы Игр в Париже отказались от кондиционеров ради экологии. Выживут самые стойкие
Херш подтвердил «Известиям» подлинность публикации о роли Шольца в диверсиях на СП
ВС России уничтожили в районе Одессы два ангара с оружием и техникой ВСУ
Банк России возобновил публикацию данных по международным резервам
Власти сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Житомирской области
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Тоттенхэму» включить голкипера Хендерсона в сделку по Кейну

«Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на вингера «Лидса» Ньонто