Компани претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма» в случае ухода Конте

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«Тоттенхэм» планирует пригласить экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани на пост главного тренера в случае ухода Антонио Конте со своего поста, сообщает The Guardian.
Сообщалось, что итальянский специалист будет уволен в течении этой недели после критики в адрес футболистов клуба.
Ранее «шпоры» также рассматривали варианты с возращением Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 по 2019 год.
На данный момент 36-летний Компани является главным тренером «Бернли».
Его команда возглавляет турнирную таблице чемпионшипа, набрав 83 очка за 37 матчей.