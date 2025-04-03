Конате — об игре с ван Дейком: «Однажды превзойду его»

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате рассказал об игре с защитником команды Вирджилом ван Дейком.

«Когда речь заходит о Вирджиле, все понимают, какой он выдающийся защитник и чего добился за эти годы. Я многому у него научился — с самого моего прихода в клуб он давал мне ценные советы. Но я уверен: однажды превзойду его, поэтому работаю над этим каждый день.

В этом сезоне я мог бы получить кучу наград «Игрок матча» — это просто невероятно. Играть рядом с ван Дейком здорово, ведь он феноменальный, но некоторые болельщики, кажется, думают, что он единственный защитник на поле. А ведь я тоже там есть! Порой у меня отличные матчи, но внимание достается только ему, потому что он Вирджил. Я не завидую, но если вы посмотрите игру объективно, то все увидите сами», — цитирует Конате Sky Sports.

«Ливерпуль» после 30 туров возглавляет таблицу АПЛ.