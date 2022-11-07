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Сегодня, 18:11

Конате считает, что «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» за счет хорошей командной работы

Алина Савинова
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Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате поделился эмоциями от победы над «Тоттенхэмом» в матче 15-го тура АПЛ (2:1).

«Последние 10 минут были очень трудными для нас, но мы были вместе, помогали друг другу и благодаря этому выиграли.

Это большая победа для команды. Конечно, мы очень счастливы, и я надеюсь, что болельщики тоже довольны. Теперь, когда игра позади, мы должны быть сосредоточены на следующих двух матчах перед чемпионатом мира", — приводит Liverpoolfc слова Конате.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 19 очков. «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции (26 очков).

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/ibrahima-konate-everyone-together-earned-big-win
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ФК Ливерпуль
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