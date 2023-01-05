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Сегодня, 03:10

Конте доволен, как «Тоттенхэм» сыграл против «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Нелегко обыграть «Кристал Пэлас» на выезде. Это действительно хорошо организованная команда. Я счастлив, потому что наши нападающие забили, Гарри забил дважды, а Сон, наконец, забил, что было важно для него, потому что он игрок, которому нужно забивать, чтобы чувствовать уверенность. Мы не пропустили — это еще один положительный момент. Нам нужно продолжать работать. Мы набрали три очка, и это важно, потому что мы продолжаем бороться за хорошую позицию в таблице», — цитирует BBC Конте.

«Тоттенхэм» с 33 очками идет на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 22 очками располагается на 12-й строчке.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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