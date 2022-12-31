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Сегодня, 12:06

Конте готов остаться в «Тоттенхэме», если клуб сохранит нападающего Кейна

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте назвал руководству клуба условие для продления контракта, утверждает The Telegraph.

Специалист хочет, чтобы «шпоры» сохранили форварда Гарри Кейна. Это существенно повысит шансы лондонского клуба на продление соглашения с итальянцем.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 30 очков в 16 матчах.

Антонио Конте
Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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