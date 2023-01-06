Конте из-за смерти Виалли пропустил пресс-конференцию «Тоттенхэма»

Сегодня, 18:55
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте решил не общаться с прессой накануне матча 3-го раунда Кубка Англии с «Портсмутом».
Вместо Конте на вопросы отвечает его помощник Кристиан Стеллини.
Антонио Конте пропустил пресс-конференцию из-за смерти Джанлуки Виалли.
«Антонио очень опечален. Мы вместе с семьей Виалли и всеми, кто его любил.
Джанлука — значимый человек. Он был прекрасным футболистом, но что еще важнее — замечательным человеком. Он многому нас научил, не только когда играл, но и говорил", — приводит слова Стеллини BBC.
Конте и Виалли вместе играли за «Ювентус» с 1992 по 1996 год.
Джанлука Виалли умер сегодня, 6 января, от рака поджелудочной железы. Он боролся с болезнью с 2017 года. В конце декабря 2022 года его состояние резко ухудшилось.