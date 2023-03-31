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31 марта, 23:49

Конте летом 2022 года отказался от подписания Роналду в «Тоттенхэм»

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» мог подписать форварда Криштиану Роналду в прошлом году, сообщает Daily Mail.

По данным источника, летом 2022 года португалец попросил руководство «МЮ» отпустить, а «Тоттенхэм» стал одним из претендентов на форварда. Однако Антонио Конте и Даниэль Леви решили, что такое подписание не пойдет команде на пользу.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а в начале января стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии.

38-летний футболист в этом сезоне провел 8 матчей, забив 9 голов и сделав 2 ассиста.

Антонио Конте
Криштиану Роналду
ФК Тоттенхэм Хотспур
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