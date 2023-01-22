Конте может покинуть «Тоттенхэм» летом. Он хочет вернуться в серию А

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 53-летний специалист хочет вернуться к работе в чемпионате Италии.
Ранее Конте работал в «Интере», «Ювентусе» и «Аталанте».
Действующий контракт итальянца с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.
«Шпоры» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очка за 20 матчей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования