Конте может покинуть «Тоттенхэм» летом. Он хочет вернуться в серию А

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть свой пост по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, 53-летний специалист хочет вернуться к работе в чемпионате Италии. Ранее Конте работал в «Интере», «Ювентусе» и «Аталанте». Действующий контракт итальянца с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года. «Шпоры» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 33 очка за 20 матчей.