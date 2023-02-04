Конте может после операции вернуться к работе с «Тоттенхэмом» к матчу против «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может вернуться на бровку после перенесенной операции уже в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити», который состоится 5 февраля, в воскресенье, сообщает Sky Sports.
На этой неделе итальянский специалист перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. Ассистент главного тренера «шпор» Кристиан Стеллини допускает, что Конте будет присутствовать на матче против «Сити».
«Решение будет принято завтра. Мы готовы сделать все необходимое, но это будет решение Антонио и, наверное, докторов. У нас есть время.
До операции у нас было время, чтобы поговорить о том, как подготовиться к следующему матчу, и мы потеряли его только на 12 часов, на время операции. После операции у него не было сил, чтобы разговаривать, но когда он пришел в себя, то сразу позвонил мне и начал говорить о тренировках и матче», — сказал Стеллини.
«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков в 21 матче.
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Основные источники исследования