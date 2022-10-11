Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

Сегодня, 08:18
«Тоттенхэм» готов продлить контракт с главным тренером Антонио Конте, пишет football365.
По информации издания, стороны хотят договориться о новом соглашении в ближайшее время.
Если специалист подпишет обновленный контракт, он может стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его зарплата увеличится до 23 миллионов евро в год.
Нынешнее соглашение итальянца истекает летом 2023 года.
«Тоттенхэм» с 20 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования