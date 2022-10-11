Конте может стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ

«Тоттенхэм» готов продлить контракт с главным тренером Антонио Конте, пишет football365.

По информации издания, стороны хотят договориться о новом соглашении в ближайшее время.

Если специалист подпишет обновленный контракт, он может стать самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его зарплата увеличится до 23 миллионов евро в год.

Нынешнее соглашение итальянца истекает летом 2023 года.

«Тоттенхэм» с 20 очками располагается на третьем месте турнирной таблицы АПЛ.