Конте может уйти из «Тоттенхэма», чтобы заменить Моуринью в «Роме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть команду и вернуться в серию А.

Как сообщает Football Italia, Конте может заменить Жозе Моуринью в «Роме». Отмечается, что положение Моуринью в итальянском клубе не очень стабильно, а сам Конте хочет вернуться в Италию, чтобы быть ближе к семье.

Ранее информировалось, что Луис Энрике может сменить Конте в «Тоттенхэме». Он возглавляет клуб с 2021 года.

В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ (45 очков).