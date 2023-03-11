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Сегодня, 00:04

Конте может уйти из «Тоттенхэма», чтобы заменить Моуринью в «Роме»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может покинуть команду и вернуться в серию А.

Как сообщает Football Italia, Конте может заменить Жозе Моуринью в «Роме». Отмечается, что положение Моуринью в итальянском клубе не очень стабильно, а сам Конте хочет вернуться в Италию, чтобы быть ближе к семье.

Ранее информировалось, что Луис Энрике может сменить Конте в «Тоттенхэме». Он возглавляет клуб с 2021 года.

В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ (45 очков).

Антонио Конте (слева) и&nbsp;Иван Перишич. Конте проваливается в «Тоттенхэме», бунтуют даже игроки. Антонио грозит увольнение?

Источник: Football Italia
Антонио Конте
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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