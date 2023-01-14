Конте подтвердил, что Лукас Моура бесплатно покинет «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил, что нападающий Лукас Моура покинет команду летом.

«Это решение клуба, его контракт не будет продлен. Этот сезон сложный для Лукаса Моура. Честно говоря, на мой взгляд, когда мы планировали этот сезон, Лукас был для нас важным игроком», — приводит журналист Фабрицио Романо в Twitter слова Конте.

30-летний бразилец играет за лондонский клуб с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Моура сыграл 11 матчей, но не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивается стоимость игрока в 12 миллионов евро.