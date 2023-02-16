Конте пока не может вернуться к активной работе с «Тоттенхэмом» после операции

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пока не может вернуться к активной работе с командой, сообщает пресс-служба лондонского клуба. Врачи рекомендовали ему пока оставаться дома и продолжать планомерно восстанавливаться после операции. Ранее итальянский специалист перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. Тренеру был диагностирован холецистит. «Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. Следующую встречу «Тоттенхэм» проведет 19 февраля, когда сыграет против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура АПЛ.