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Сегодня, 16:36

Конте пока не может вернуться к активной работе с «Тоттенхэмом» после операции

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте пока не может вернуться к активной работе с командой, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Врачи рекомендовали ему пока оставаться дома и продолжать планомерно восстанавливаться после операции.

Ранее итальянский специалист перенес срочную операцию по удалению желчного пузыря. Тренеру был диагностирован холецистит.

«Шпоры» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах.

Следующую встречу «Тоттенхэм» проведет 19 февраля, когда сыграет против «Вест Хэма» в рамках 24-го тура АПЛ.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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