Конте позвонил в раздевалку «Тоттенхэма» сразу после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте, который из-за операции пропустил матч 22-го тура чемпионата Англии против «Манчесетр Сити» (1:0), сразу после завершения игры позвонил в раздевалку команды.

Первым делом он связался с нападающим Гарри Кейном и поздравил его с победным мячом.

Кейн забил свой 267-й гол за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза (266).

Также англичанин забил свой 200-й мяч в АПЛ и стал третьим игроком, преодолевшим данный рубеж после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).