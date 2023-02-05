Конте позвонил в раздевалку «Тоттенхэма» сразу после матча с «Манчестер Сити»

Сегодня, 22:20
Главный тренер «Тоттенхэма» Антони Конте, который из-за операции пропустил матч 22-го тура чемпионата Англии против «Манчесетр Сити» (1:0), сразу после завершения игры позвонил в раздевалку команды.
Первым делом он связался с нападающим Гарри Кейном и поздравил его с победным мячом.
Кейн забил свой 267-й гол за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, побив рекорд чемпиона мира 1966 года Джимми Гривза (266).
Также англичанин забил свой 200-й мяч в АПЛ и стал третьим игроком, преодолевшим данный рубеж после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).
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Основные источники исследования