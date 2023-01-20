Конте: «Ненавижу проигрывать, особенно когда забиваешь два мяча первым»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (2:3) в матче 7-го тура чемпионата Англии.
«Мы провели хорошую игру, оказали большое давление на «Сити» и создали им проблемы. С ними всегда очень сложно играть, но я разочарован. Ненавижу проигрывать, особенно когда забиваешь два мяча первым.
Нужно продолжать работать и набраться терпения. Мы готовы совершенствоваться и расти. У нас есть опыт, который нужно использовать», — цитирует BBC Конте.
«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.
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Основные источники исследования