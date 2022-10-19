Конте рассказал о настрое «Тоттенхэма» на матч с «МЮ»

Сегодня, 08:16
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о предстоящем матче против «Манчестер Юнайтед» в 12-м туре АПЛ.
«Успешное выступление на «Олд Траффорд» будет очень важно для нашей уверенности в своих силах. В прошлом сезоне мы тут проиграли, на этот раз надо показать более качественную игру. Хотим доказать, что прогрессируем по сравнению с прошлым сезоном. У футболистов большое желание показать хорошую игру и порадовать наших поклонников», — цитирует Конте пресс-служба команды.
В среду, 19 октября, «Тоттенхэм» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 22.15 по московскому времени. «Шпоры» идут на третьем месте в таблице АПЛ, «МЮ» расположился на пятой строчке.