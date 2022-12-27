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Сегодня, 14:54

Конте рассказал о планах «Тоттенхэма» на зимнее трансферное окно

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что в зимнее трансферное окно в клуб могут прийти новые футболисты. Он отметил, что «шпоры» планируют продолжать инвестировать в молодых игроков.

«Мы постараемся кое-что сделать, но при этом нам нужно следовать философии клуба. «Тоттенхэм» хочет инвестировать в молодых футболистов. Мы сделали это год назад, когда пригласили Бентанкура и Кулушевски. Нам нужны таланты, но с приемлемыми зарплатами. Именно таких игроков мы и постараемся заполучить на рынке», — заявил Конте на пресс-конференции.

После 16 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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