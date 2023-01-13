Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:16

Конте: Артета – такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть к игре»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, в чем заключается его схожесть с тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

«Я думаю, что каждый пытается прожить ситуацию так, как ему нравится. Артета — еще один тренер, который демонстрирует свою страсть и передает ее своим игрокам на поле. Но честно говоря, я вижу много тренеров, которые вовлечены в игру, потому что наша работа стала действительно сложной.

Видеть, как тренер сидит на скамейке запасных, очень сложно. Артета — такой же тренер, как и я. Мы показываем нашу страсть. То, что происходит на поле, — это момент, эмоции, и ничто не может подготовить ваш разум к этому. По этой причине иногда вы можете праздновать странным образом. Артета — еще один тренер, которому нравится жить игрой, оставаться на поле со своей командой", — приводит Goal слова Конте.

Команды Конте и Арсенала встретятся 15 января в рамках матча 20-го тура АПЛ.

На данный момент «Арсенал» с 44 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, «Тоттенхэм» идет пятым (33 очка).

Источник: https://www.goal.com/en/news/arteta-like-conte-arsenal-tottenham-boss-celebrate-strange-way-touchline-passion/blt51da3d61198d9fa6
Антонио Конте
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» может предложить 45 миллионов евро за нападающего ПСВ