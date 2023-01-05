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Сегодня, 16:10

Конте: «Кейн побьет все возможные рекорды по голам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о результативности нападающего своей команды Гарри Кейна.

Английский форвард в матче 19-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» оформил дубль и побил рекорд экс-нападающего сборной Англии Алана Ширера по количеству голов в турнире за первые 300 игр — на его счету 198 голов в АПЛ.

«Когда речь идет о Гарри Кейне, мы говорим о нападающем по-настоящему мирового уровня, который побьет все рекорды по голам. Кейн является важным ориентиром для нас на футбольном поле, и дело не только в забитых мячах. Гарри всегда, особенно в трудные моменты, готов бороться и помогать партнерам, готов делать разницу с помощью голов и голевых передач. Он всегда самым лучшим образом встречается с трудностями. Это относится к нынешнему периоду, но так было и перед чемпионатом мира», — приводит слова Конте Goal.

В текущем сезоне 29-летний нападающий сыграл за «Тоттенхэм» 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.

Антонио Конте
Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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