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Сегодня, 00:33

Конте уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Антонио Конте.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщается на сайте.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет Райан Мэйсон.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть английский клуб после критики в адрес футболистов команды. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.

Антонио Конте. Устроил громкий скандал и разнес своих же игроков ради ухода из «Тоттенхэма». Конте ставит точку в английской карьере?
Антонио Конте
ФК Тоттенхэм Хотспур
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