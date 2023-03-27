Конте уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

«Антонио Конте покинул клуб по обоюдному согласию. Мы благодарим Антонио за его вклад и желаем ему всего наилучшего в будущем», — сообщается на сайте.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Кристиан Стеллини. Его помощником будет Райан Мэйсон.

Ранее сообщалось, что итальянец может покинуть английский клуб после критики в адрес футболистов команды. Конте возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков.