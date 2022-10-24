Конте заявил, что «Тоттенхэму» пока рано конкурировать с мировыми клубами

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что его команде пока рано конкурировать с крупными клубами чемпионата Англии.

Ранее «шпоры» дома проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в АПЛ.

«У нас есть всего два дня, чтобы восстановиться перед важным матчем Лиги чемпионов, при этом у нас много проблем с травмами. Мы пока не относимся к числу топ-команд, которые могут позволить себе терять важных футболистов по ходу сезона», — заявил итальянец на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд и занимает третье место в АПЛ (23 очка). В следующем туре комнада сыграет на выезде с «Борнмутом» 29 октября.