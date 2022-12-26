Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:59

Конте заявил, что у него нет никаких сомнений в способностях Гарри Кейна

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил игру нападающего команды Гарри Кейна после его возращения с ЧМ-2022.

«У меня нет никаких сомнений в качествах Гарри, его менталитете, в том, как он подходит к каждой игре, каждой тренировке. Конечно, он столкнулся со странной ситуацией. Он провел действительно хороший чемпионат мира, но затем пропустил решающий пенальти в четвертьфинале.

Футбол таков — у тебя могут быть как положительные, так и отрицательные моменты, но если ты силен ментально, являешься игроком высокого уровня, то должен уметь откладывать весь негатив в сторону. Думаю, Гарри это сделал. Сегодня он играл за «Тоттенхэм», а не за сборную Англии. Болельщики пытаются создать проблему, но только потому, что он играл за «Тоттенхэм» против «Брентфорда», — приводит Sky Sports слова Конте.

Сегодня, 26 декабря, «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 17-го тура АПЛ (2:2). Кейн отметился одним голом в этой встрече.

Команда Конте с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11661/12774608/harry-kane-antonio-conte-had-no-doubts-over-tottenham-strikers-mentality-for-spurs-despite-england-heartache
Антонио Конте
Гарри Кейн
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
ФСБ раскрыла личности ликвидированных на границе с Брянской областью диверсантов
В США рассказали о мобилизации подростков на Украине из-за больших потерь в ВСУ
В ФРГ усомнились в возвращении на родину большинства украинских беженцев
На Украине сообщили о превращении Киева в город-призрак из-за оттока населения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Поттер заявил, что чувствует большую поддержку со стороны руководства «Челси»

Эдди Хау — третий английский тренер с 20 победами в АПЛ за календарный год