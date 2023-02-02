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Сегодня, 15:30

Корнеев: «Объективная цена Мудрика — 50 миллионов. Не более»

Александр Кружков
Обозреватель
Михаил Мудрик.
Фото Reuters
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» прокомментировал переход в «Челси» полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика.

— Ваша первая мысль, когда узнали, что «Челси» согласился заплатить за полузащитника «Шахтера» Михаила Мудрика 100 миллионов евро с учетом всех бонусов? «Мир сошел с ума»?

— С одной стороны, это действительно какое-то безумие. Ведь Мудрик даже близко таких денег не стоит! А с другой... Вспомните Дембеле, который обошелся «Барселоне» в 105 миллионов. Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» отдал за Антони 100 миллионов. Чуть раньше за Санчо — 85. «Сити» взял Грилиша за 117 миллионов, а сейчас на флажке тот же «Челси» Энцо Фернандеса — за 121 миллион! Да о чем говорить, если «Реал» покупает 16-летнего бразильца Эндрика за 70 миллионов?! Подобные трансферы наносят большой вред футболу. Они взрывают рынок, цены на игроков сразу взлетают до небес.

— Объективная цена Мудрика?

— Учитывая, что «Шахтер» умеет хорошо продавать своих игроков, — миллионов 40. Ну 50. Не более. Тодда Боули, нового хозяина лондонского клуба, просто красиво развели, используя интерес «Арсенала». Посмотрите на трансферную политику «Челси» в этом сезоне. Кроме недоумения, она ничего не вызывает. Сейчас для футбольных дельцов Боули — как горячий пирожок!

22-летний Мудрик перешел в «Челси» 15 января 2023-го. Его контракт с английской командой действует до конца июня 2031 года.

Михаил Мудрик. Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Челси
ФК Шахтер (Донецк)
Михаил Мудрик
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