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Корнеев: «Предлагал «Челси» Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса — за 6. Сейчас они оцениваются в 100 миллионов»

Александр Кружков
Обозреватель
Альфонсо Дэвис.
Фото Reuters
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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива», экс-руководитель селекционного отдела «Монако» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшихся трансферах.

— Давайте пофантазируем. Вы руководите богатым клубом и можете приобрести любого игрока за 100 миллионов евро. Кого выбираете?

— Я бы никого не стал брать за такие деньги. Исключение — Мбаппе. Или Месси с Криштиану Роналду, если бы были лет на десять моложе.

Когда работал в «Монако», мы купили Чуамени за 18 миллионов евро. Через два с половиной года его продали в «Реал» за 80 миллионов. Советовал я «Монако» и Беллингема, который в тот момент стоил в районе 18-20 миллионов. А Фати мы вообще могли подписать бесплатно. Не срослось. Еще в свое время я предлагал «Челси» Альфонсо Дэвиса за 4 миллиона, а «Зениту» Луиса Диаса за 6 миллионов... Я к чему? Сейчас все они оцениваются как раз в 100 миллионов евро. Можно и других игроков в этот список включить. Но в целом, исходя из статистики, 99 процентов сверхкрупных трансферов себя не оправдывают и не отбиваются.

Михаил Мудрик. Игорь Корнеев: «100 миллионов за Мудрика — это безумие. «Челси» просто красиво развели, используя интерес «Арсенала»
Игорь Корнеев
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ФК Зенит
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Корнеев: «Объективная цена Мудрика — 50 миллионов. Не более»