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Сегодня, 13:44

Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в чемпионате Англии

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Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком апреля в АПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

В прошедшем месяце 22-летний хавбек забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Футболист принял участие в четырех матчах «аристократов».

На приз лучшему игроку апреля также претендовали Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кай Хаверц («Арсенал»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Палмер стал первым футболистом «Челси» с 2018 года, получившим приз лучшему игроку месяца. В последний раз до этого в составе синих выделялся Эден Азар.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Палмер сыграл в 31 матче, в которых он забил 21 гол и отдал 9 результативных передач.

Футбол
ФК Челси
Коул Палмер
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