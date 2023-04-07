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Сегодня, 15:44

Ковачич: «То, что Лэмпард вернулся в «Челси» — хорошая новость»

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич высказался о смене главных тренеров в лондонском клубе.

«Мы знаем его [Лэмпарда]. Он уже был нашим тренером. То, что Фрэнк вернулся — это хорошая новость. Он попытается изменить наш сезон, который нельзя назвать хорошим. Мы должны быть честными сами с собой.
Проще уволить главного тренера, чем убрать 30 футболистов, но ответственность лежит и на нас тоже. Нам нужно работать лучше и сказать спасибо Грэму Поттеру, который проделал хорошую работу. В клубе произошло много изменений, это непросто, поэтому для него это тоже была плохая ситуация», — приводит слова Ковачича Sky Sports.

6 апреля «Челси» объявил о подписании контракта с Фрэнком Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября. Лэмпард уже работал в «Челси» с 2019 по 2021 год.

Матео Ковачич
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Челси
Грэм Поттер
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