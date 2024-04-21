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«Ковентри» — «МЮ»: смотреть трансляцию матча Кубка Англии

Полуфинал Кубка Англии «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 21 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
&amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot;.
Фото Reuters
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Матч 1/2 финала Кубка Англии «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в воскресенье, 21 апреля. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка Англии будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Следить за игрой «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции в социальной сети «ВКонтакте».

«Ковентри Сити» второй раз в своей истории вышел в полуфинал Кубка Англии. В первый раз команда в 1987 году в итоге завоевала трофей."Манчестер Юнайтед" 12 раз становился обладателем Кубка Англии — чаще трофей завоевывал лишь «Арсенал» (14 раз). «Красные дьяволы» 21 раз играли в финале турнира.

Чемпионат и кубок Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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