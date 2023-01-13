Крауч считает, что удаление Феликса стоило «Челси» победы в матче с «Фулхэмом»

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч прокомментировал поражение «Челси» от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии. Новичок «синих» Жоау Феликс получил красную карточку в начале второго тайма.

«Технически Феликс был великолепен, он показал много прекрасных действий. Удаление? Это был момент безумия, который стоил «Челси» победы», — цитирует BBC Коула.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).