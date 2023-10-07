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Сегодня, 07:50

Крауч в 42 года может вернуться в профессиональный футбол

Евгений Козинов
Корреспондент
Питер Крауч с футболкой «Бертона».
Фото Twitter
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«Бертон Альбион», выступающий в первой лиге Англии, опубликовал в социальных сетях фотографию экс-нападающего сборной Англии Питера Крауча с футболкой клуба. Неизвестно, в каком качестве появится 42-летний англичанин: в качестве игрока, тренера или просто для поддержки клуба.

«Большое возвращение... 9.10.2023», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

«Не все так, как кажется. Больше информации будет в понедельник», — дополнил пост сам Крауч.

Крауч ушел из футбола в июле 2019 года после 468 матчах и 106 голов в АПЛ («Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ливерпуль», «Стоук Сити» и другие). С тех пор он занялся работой в СМИ, выступая в качестве эксперта на спортивном канале и ведя собственный подкаст.

В настоящее время «Бертон» занимает 18-е место в третьем по значимости дивизионе Англии.

Питер Крауч
Футбол
ФК Бертон Альбион
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