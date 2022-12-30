Крис Саттон: «Команда Юргена Клоппа будет изо всех сил бороться за место в первой четверке в новом году»

Бывший нападающий сборной Англии Крис Саттон считает, что «Ливерпуль» одержит победу в матче 18-го тура АПЛ против «Лестера».

«Коди Гакпо — отличный контракт для «Ливерпуля», и я с нетерпением жду возможности увидеть, как он впишется в их атаку, когда его сделка завершится в январе.

Я ошибочно думал, что «Ливерпуль» проиграет «Астон Вилле» в их последней игре. У «Виллы» действительно были некоторые шансы, но «красные» в итоге уверенно победили. Команда Юргена Клоппа будет изо всех сил бороться за место в первой четверке в новом году, и я думаю, что они завершат 2022 год победой", — приводит HITC слова Саттона.

Матч между «Ливерпулем» и «Лестером» пройдет 30 декабря и начнется в 23.00 по московскому времени.

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 25 очков.