Крис Саттон: «Этот «Манчестер Сити» может называться одной из лучших команд в истории»

Бывший нападающий Крис Саттон считает, что «Манчестер Сити» в текущем сезоне может называться одной из лучших команд в истории футбола.

В финале Кубка Англии «горожане» обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Ранее они стали чемпионами Англии в сезоне-2022/23.

«Холанн усилил эту команду, и теперь могут не играть Марез, Фоден — а она все равно побеждает. У команды есть глубина и сила. Они верят в себя. Об этой команде будут говорить, что она — одна из лучших в истории футбола. Вопрос будет стоять так — не является ли она лучшей среди сделавших требл?» — приводит слова Саттона BBC Sport.

«Манчестер Сити» завоевал свой седьмой Кубок Англии в истории (1903/04, 1933/34, 1955/56, 1968/69, 2010/11, 2018/19, 2022/23).

«Сити» имеет шансы оформить требл в текущем сезоне, если обыграет «Интер» в финале Лиги чемпионов. Игра пройдет 10 июня в Стамбуле.