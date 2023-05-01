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Сегодня, 06:50

Крис Уоддл оценил последние выступления «Ливерпуля»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл считает, что «Ливерпуль» слишком поздно решил попасть в топ-4 лучших команды в АПЛ. Ранее подопечные Юргена Клоппа обыграли «Тоттенхэм» (4:3).

«Ливерпуль» разогнался, у команды начало получаться, но я боюсь, что это слишком поздно для четверки лучших. Они уже не те, что были несколько лет назад. Но они могут выиграть все оставшиеся матчи, — цитирует Уоддла BBC Sport.

«Ливерпуль» набрал 54 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с 14 баллами остался на последней позиции.

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