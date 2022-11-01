Криштиану Роналду хочет достроить дом в Лиссабоне до лета 2023-го. Тогда у него истекает контракт с «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду активизировал работы по строительству своего дома в Лиссабоне, сообщает The Sun.

Футболист попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть достроить виллу к лету 2023 года. Особняк, расположенный в элитном районе, станет самой дорогой недвижимостью в Португалии. Отмечается, что 37-летний футболист ранее приобрел дом за 20 миллионов евро.

Джорджина Родригес — жена Роналду — уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.

Отметим, что контракт Роналду с «Ман Юнайтед» истекает как раз летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что форвард может вернуться в «Спортинг», где начинал профессиональную карьеру.

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