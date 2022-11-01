Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:48

Криштиану Роналду хочет достроить дом в Лиссабоне до лета 2023-го. Тогда у него истекает контракт с «МЮ»

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото УЕФА.
Telegram Новости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду активизировал работы по строительству своего дома в Лиссабоне, сообщает The Sun.

Футболист попросил архитектора ускорить темпы строительства, чтобы успеть достроить виллу к лету 2023 года. Особняк, расположенный в элитном районе, станет самой дорогой недвижимостью в Португалии. Отмечается, что 37-летний футболист ранее приобрел дом за 20 миллионов евро.

Джорджина Родригес — жена Роналду — уже начала искать подходящую школу для их пятерых детей.

Отметим, что контракт Роналду с «Ман Юнайтед» истекает как раз летом 2023 года.

Ранее появилась информация, что форвард может вернуться в «Спортинг», где начинал профессиональную карьеру.

СМИ: Криштиану Роналду в обход финансовой отчетности получил 20 миллионов евро от «Ювентуса»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Криштиану Роналду
Джорджина Родригес
2
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Анатолий Карпов упал и попал в реанимацию. Что случилось с чемпионом мира по шахматам?
Стал свидетелем убийства и ходил по улице с ножом. Жуткий соперник Бивола
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Криштиану Роналду хотел снова уйти из «МЮ», но ему было некуда деваться
Тен Хаг оценил игру Роналду в матче с «Вест Хэмом»: «Он неплохо справился»
Криштиану Роналду — о победе над «Вест Хэмом»: «Важные три очка»
Тен Хаг: «Мы рады, что он здесь, Криштиану — важный игрок»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Далот: «Когда Роналду на поле — мы становимся лучше»
Роналду считает свое возвращение «Манчестер Юнайтед» катастрофой
В «Наполи» отреагировали на слухи о подписании Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

«Челси» хочет продать Лукаку после завершения ЧМ-2022

Полузащитник «Арсенала» Виейра считает, что похож на Месси