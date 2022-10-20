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Криштиану Роналду отказался выходить на замену в конце матча «МЮ» с «Тоттенхэмом»

Алина Савинова

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сам принял решение не выходить на поле в конце матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг собирался выпустить 37-летнего нападающего на поле, но португалец отказался, а затем покинул скамейку запасных.

22 октября «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Челси» в рамках 13-го тура АПЛ. Как ранее стало известно, Роналду не был включен в заявку на этот матч.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11337313/Cristiano-Ronaldo-REFUSED-come-late-substitute-win-Tottenham.html
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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Криштиану Роналду не включен в заявку «МЮ» на матч с «Челси»