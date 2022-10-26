«Возвращаемся с тем же настроем и отношением к делу». Роналду поделился эмоциями после возвращения к тренировкам с основной «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился эмоциями после возвращения к тренировкам с основным составом.

«Возвращаемся в график, с тем же настроем и отношением к делу», — написал португалец в социальных сетях.

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг отстранил 37-летнего португальца от работы с основой, после того как футболист демонстративно покинул скамейку запасных до завершения матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0), который состоялся 19 октября.

Из-за этого Роналду пропустил игру «МЮ» против «Челси» (1:1) в 13-м туре чемпионата Англии.

Сам Роналду объяснил свое поведение тем, что его захлестнули эмоции. Во вторник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что Роналду вернулся к тренировкам с основной командой.