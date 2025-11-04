Роналду: «В «МЮ» много хороших футболистов, но они понятия не имеют, что такое «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не верит, что «красные дьяволы» смогут стать чемпионами Англии в сезоне-2025/26. После 10 туров «МЮ» с 17 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Чемпионат возглавляет «Арсенал» с 25 баллами. «Манчестер Юнайтед» не выиграет АПЛ в этом сезоне. Они потеряли много очков и отстают. В «Манчестер Юнайтед» играет много хороших футболистов, но они понятия не имеют, что такое «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану. «Я буду плакать». Большое интервью Роналду: о завершении карьеры, деньгах, личном самолете и свадьбе с Джорджиной Португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Rutozid > Что характерно, что резко под октос МЮ пошел До его прихода у МЮ 2 место в АПЛ. После - 6, включая два разгрома от Ливерпуля 0_5 и 4_0. Покупка в спринтерскую АПЛ старого CR7 - пиар-инъекция адреналина "а давай снова как тогда". Как говорят уголовники "никогда не возвращайся туда, где был счастлив". Он подправил свою статистику и обманул надежды всех, кто его ждал. Но виноваты, разумеется, все, кроме него. Ну и особенного красноречиво о нем говорит вскрик "я отказался от 350 млн ради МЮ", т.е. на полном серьёзе до последнего вел переговоры с МС и передумал в последнюю секунду вроде-как-бэ из-за Фергюссона. Сделал блд одолжение фанатам МЮ. Как говорил Фергюссон "Роналду способен заиграть в любой команде, даже в Донкастер Роверс". Ни в каком ДР его никто так и не увидел, потому что он собирался в самый сильный на тот момент клуб АПЛ, т.е. шел на очередные трофеи и - в стан заклятого соперника. А был бы самым сильным Ливерпуль - пошел бы туда. 08.11.2025

Marcus Crassus А причем тут карма? Этот сволил из клуба сам. Его никто не выгонял. 04.11.2025

serkonol !!!! 04.11.2025

serkonol !!! 04.11.2025

H R Пpогнoзы футбольных матчeй infostavki.ru 04.11.2025

Alexander Malygin Думаю, не так важно, из чьих уст эти слова, и не так важно, какое место займёт МЮ. Ведь сказано то в яблочко - сейчас подавляющее большинство футболистов слишком "профессиональны" в плохом смысле этого слова, нет искренности, нет любительского отношения к футболу, преданности всем сердцем клубу и футболу в целом. Сделали футбольную работу, получили деньги, уволились, в другой клуб устроились и т.д. Поэтому Криш в этой ситуации говорит словно динозавр из ещё того настоящего футбола. Человек, который предан любимому делу и ради него пашет как зверь, не может ошибаться по сути, просто потому, что он пропитан духом этого дела - такой человек и есть частичка самой сути. Можно сказать, что в данном случае Криш и есть футбол. Футбол не может ошибаться, говоря о том, какой он, этот настоящий футбол. 04.11.2025

vladmad_75 Что характерно, что резко под октос МЮ пошел после знаменитого ухода К7. Карма это или нет, я хз. Но то, что владельцы клуба совсем без мозгов точно факт. 04.11.2025

555 555 Посмотрим,какой Роналду прогнозист. 04.11.2025