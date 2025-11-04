Видео
4 ноября, 17:46

Роналду: «В «МЮ» много хороших футболистов, но они понятия не имеют, что такое «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не верит, что «красные дьяволы» смогут стать чемпионами Англии в сезоне-2025/26.

После 10 туров «МЮ» с 17 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Чемпионат возглавляет «Арсенал» с 25 баллами.

«Манчестер Юнайтед» не выиграет АПЛ в этом сезоне. Они потеряли много очков и отстают. В «Манчестер Юнайтед» играет много хороших футболистов, но они понятия не имеют, что такое «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Криштиану Роналду.«Я буду плакать». Большое интервью Роналду: о завершении карьеры, деньгах, личном самолете и свадьбе с Джорджиной

Португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Вместе с командой он трижды выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

9

  • Rutozid

    > Что характерно, что резко под октос МЮ пошел До его прихода у МЮ 2 место в АПЛ. После - 6, включая два разгрома от Ливерпуля 0_5 и 4_0. Покупка в спринтерскую АПЛ старого CR7 - пиар-инъекция адреналина "а давай снова как тогда". Как говорят уголовники "никогда не возвращайся туда, где был счастлив". Он подправил свою статистику и обманул надежды всех, кто его ждал. Но виноваты, разумеется, все, кроме него. Ну и особенного красноречиво о нем говорит вскрик "я отказался от 350 млн ради МЮ", т.е. на полном серьёзе до последнего вел переговоры с МС и передумал в последнюю секунду вроде-как-бэ из-за Фергюссона. Сделал блд одолжение фанатам МЮ. Как говорил Фергюссон "Роналду способен заиграть в любой команде, даже в Донкастер Роверс". Ни в каком ДР его никто так и не увидел, потому что он собирался в самый сильный на тот момент клуб АПЛ, т.е. шел на очередные трофеи и - в стан заклятого соперника. А был бы самым сильным Ливерпуль - пошел бы туда.

    08.11.2025

  • Marcus Crassus

    А причем тут карма? Этот сволил из клуба сам. Его никто не выгонял.

    04.11.2025

  • serkonol

    !!!!

    04.11.2025

  • serkonol

    !!!

    04.11.2025

  • H R

    Пpогнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • Alexander Malygin

    Думаю, не так важно, из чьих уст эти слова, и не так важно, какое место займёт МЮ. Ведь сказано то в яблочко - сейчас подавляющее большинство футболистов слишком "профессиональны" в плохом смысле этого слова, нет искренности, нет любительского отношения к футболу, преданности всем сердцем клубу и футболу в целом. Сделали футбольную работу, получили деньги, уволились, в другой клуб устроились и т.д. Поэтому Криш в этой ситуации говорит словно динозавр из ещё того настоящего футбола. Человек, который предан любимому делу и ради него пашет как зверь, не может ошибаться по сути, просто потому, что он пропитан духом этого дела - такой человек и есть частичка самой сути. Можно сказать, что в данном случае Криш и есть футбол. Футбол не может ошибаться, говоря о том, какой он, этот настоящий футбол.

    04.11.2025

  • vladmad_75

    Что характерно, что резко под октос МЮ пошел после знаменитого ухода К7. Карма это или нет, я хз. Но то, что владельцы клуба совсем без мозгов точно факт.

    04.11.2025

  • 555 555

    Посмотрим,какой Роналду прогнозист.

    04.11.2025

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Криштиану Роналду
    Футбол
    ФК Манчестер Юнайтед
