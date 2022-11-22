Криштиану Роналду потерял 16 миллионов фунтов стерлингов из-за расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

22 ноября, 21:38
«Манчестер Юнайтед» 22 ноября расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.
Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.
По подсчетам источника, 37-летний португалец потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.
Футболист, который получал в «МЮ» 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, покинул клуб без компенсации. Его контракт с «Юнайтед» был рассчитан еще на 7 месяцев.
Перед началом чемпионата мира в Катаре Роналду дал интервью британскому изданию The Sun, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.
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Основные источники исследования