Криштиану Роналду потерял 16 миллионов фунтов стерлингов из-за расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» 22 ноября расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Daily Mail.

Соглашение было расторгнуто по взаимному согласию сторон.

По подсчетам источника, 37-летний португалец потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Футболист, который получал в «МЮ» 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю, покинул клуб без компенсации. Его контракт с «Юнайтед» был рассчитан еще на 7 месяцев.

Перед началом чемпионата мира в Катаре Роналду дал интервью британскому изданию The Sun, в котором заявил, что не уважает нынешнего главного тренера команды нидерландца Эрика тен Хага.