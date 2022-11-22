Криштиану Роналду сменил Артема Дзюбу на первом месте в списке самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt

22 ноября, 20:48
«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
37-летний Роналду после расторжения контракта с «МЮ» стал самым дорогим свободным агентом с рыночной стоимостью в 20 миллионов евро по оценке Transfermarkt.
Он опередил российского нападающего Артема Дзюбы, который ранее возглавлял данный список с ценой в 4 миллиона евро.
34-летний россиянин в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор».
Методология
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Основные источники исследования