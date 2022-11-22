Криштиану Роналду сменил Артема Дзюбу на первом месте в списке самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt

«Манчестер Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

37-летний Роналду после расторжения контракта с «МЮ» стал самым дорогим свободным агентом с рыночной стоимостью в 20 миллионов евро по оценке Transfermarkt.

Он опередил российского нападающего Артема Дзюбы, который ранее возглавлял данный список с ценой в 4 миллиона евро.

34-летний россиянин в ноябре расторг контракт с турецким клубом «Адана Демиспор».