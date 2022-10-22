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Сегодня, 19:20

Криштиану Роналду выложил пост в соцсетях перед матчем с «Челси», от которого его отстранил тен Хаг

Иван Торопцев
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост у себя в соцсетях перед матчем 13-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Форвард выложил фотографию с собой и другими футболистами команды и поддержал одноклубников перед игрой.

«Вперед, «Манчестер Юнайтед»!» — написал португалец.

Пост Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Пост Криштиану Роналду.
Фото Соцсети

Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 22 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Манчестер Юнайтед

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Брайтон», «Челси» — «МЮ» и другие матчи 13-го тура