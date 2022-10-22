Криштиану Роналду выложил пост в соцсетях перед матчем с «Челси», от которого его отстранил тен Хаг

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост у себя в соцсетях перед матчем 13-го тура чемпионата Англии против «Челси».

Форвард выложил фотографию с собой и другими футболистами команды и поддержал одноклубников перед игрой.

«Вперед, «Манчестер Юнайтед»!» — написал португалец.

Пост Криштиану Роналду. Фото Соцсети

Роналду отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0). Футболист не попал в заявку команды на игру с «Челси».

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 22 октября и начнется в 19.30 по московскому времени.