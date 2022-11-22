Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

22 ноября, 20:55
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал новость об уходе из «Манчестер Юнайтед».
«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к соглашению о расторжении контракта. Я люблю «Манчестер Юнайтед» и его фанатов. Это никогда не изменится. Но пришло время найти новый вызов. Желаю «МЮ» всего наилучшего», — приводит слова 37-летнего португальца журналист Фабрицио Романо.
Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» его предал. Он раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования