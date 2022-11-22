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22 ноября, 20:55

Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал новость об уходе из «Манчестер Юнайтед».

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к соглашению о расторжении контракта. Я люблю «Манчестер Юнайтед» и его фанатов. Это никогда не изменится. Но пришло время найти новый вызов. Желаю «МЮ» всего наилучшего», — приводит слова 37-летнего португальца журналист Фабрицио Романо.

Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» его предал. Он раскритиковал руководство клуба и тренерский штаб, отметив, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Криштиану Роналду. «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду

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