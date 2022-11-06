Криштиану Роналду выйдет на матч «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» с капитанской повязкой

Сегодня, 16:29
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата Англии.
37-летний португалец выведет команду на поле с капитанской повязкой.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен, Каземиро, ван де Бек, Роналду, Рэшфорд, Гарначо.
В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 9 матчей и забил 1 гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования