Криштиану Роналду выйдет на матч «Манчестер Юнайтед» с «Астон Виллой» с капитанской повязкой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попал в стартовый состав команды на матч 15-го тура чемпионата Англии. 37-летний португалец выведет команду на поле с капитанской повязкой. «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Шоу, Эриксен, Каземиро, ван де Бек, Роналду, Рэшфорд, Гарначо. В нынешнем сезоне АПЛ форвард провел 9 матчей и забил 1 гол.