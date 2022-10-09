Криштиану Роналду забил 700-й гол за всю клубную карьеру

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отличился в концовке первого тайма матча 10-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

37-летний португалец забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. До этого он отличался только в матче Лиги Европы.

Зато этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере.

Кроме «Ман Юнайтед» (144 гола), Криштиану Роналду ранее выступал за «Спортинг» (5 голов), «Реал» (450 голов) и «Ювентус» (101 гол).

Напомним, что Криштиану Роналду также принадлежит мировой рекорд по голам за сборную. У португальца их уже 117.