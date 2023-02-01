«Кристал Пэлас» арендовал у «Арсенала» Локонга

«Кристал Пэлас» объявил о переходе из «Арсенала» полузащитника Альбера-Мбойо Локонга. 23-летний бельгиец перешел в другую команду на правах аренды до лета.

Контракт Локонга с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В это трансферное окно «Арсенал» отклонил предложение «Монако» по покупке игрока.

В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.