«Кристал Пэлас» арендовал у «Арсенала» Локонга

Сегодня, 07:13
«Кристал Пэлас» объявил о переходе из «Арсенала» полузащитника Альбера-Мбойо Локонга. 23-летний бельгиец перешел в другую команду на правах аренды до лета.
Контракт Локонга с «канонирами» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
В это трансферное окно «Арсенал» отклонил предложение «Монако» по покупке игрока.
В текущем сезоне полузащитник сыграл за «Арсенал» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования