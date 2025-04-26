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«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» и вышел в финал Кубка Англии

Алина Савинова
26 апреля. «Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» в 1/2 финала Кубка Англии (3:0).
Фото Reuters
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«Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Счет на 31-й минуте матча открыл Эберечи Эзе. На 58-й минуте Исмаила Сарр увеличил преимущество «орлов», а в добавленное время сенегалец оформил дубль и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета не смог реализовать пенальти.

«Кристал Пэлас» стал первым финалистом Кубка Англии. За трофей команда поборется с победителем матча между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье, 27 апреля.

Англия. Кубок. 1/2 финала.
26 апреля, 19:15. Wembley (Лондон)
Кристал Пэлас
3:0
Астон Вилла

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Кристал Пэлас
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