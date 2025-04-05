«Кристал Пэлас» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

«Кристал Пэлас» дома победил «Брайтон» в матче 31-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Жан-Филипп Матета. На 31-й минуте гости отыгрались благодаря голу Данни Уэлбека. На 55-й минуте Даниэль Муньос снова вывел лондонцев вперед.

Обе команды завершали встречу в меньшинстве. «Кристал Пэлас» остался вдевятером — на 78-й минуте вторую желтую карточку получил Эдди Нкетиа, а на 90+1-й — Марк Гехи. У гостей на 90+6-й минуте второе предупреждение показали Ян Полу ван Хекке.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.

05 апреля, 17:00. Selhurst Park (Лондон)

В параллельных матчах «Вест Хэм» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2), а «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Ипсвич» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.

05 апреля, 17:00. London Stadium (Лондон)