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5 апреля, 19:03

«Кристал Пэлас» в меньшинстве удержал победу над «Брайтоном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кристал Пэлас» дома победил «Брайтон» в матче 31-го тура АПЛ — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл форвард хозяев Жан-Филипп Матета. На 31-й минуте гости отыгрались благодаря голу Данни Уэлбека. На 55-й минуте Даниэль Муньос снова вывел лондонцев вперед.

Обе команды завершали встречу в меньшинстве. «Кристал Пэлас» остался вдевятером — на 78-й минуте вторую желтую карточку получил Эдди Нкетиа, а на 90+1-й — Марк Гехи. У гостей на 90+6-й минуте второе предупреждение показали Ян Полу ван Хекке.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.
05 апреля, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:1
Брайтон

В параллельных матчах «Вест Хэм» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2), а «Вулверхэмптон» на выезде переиграл «Ипсвич» (2:1).

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.
05 апреля, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
2:2
Борнмут
Англия. Премьер-лига. 31-й тур.
05 апреля, 17:00. Portman Road (Ипсвич)
Ипсвич
1:2
Вулверхэмптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ипсвич Таун
ФК Кристал Пэлас
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